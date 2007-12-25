Єврорегіон «Слобожанщина» - найкращий

Харків. 5 грудня. УНІАН. Єврорегіон «Слобожанщина» визнано найкращим в Україні.

Про це повідомив журналістам начальник Головного управління зовнішньоекономічної діяльності та євроінтеграції Віктор КОВАЛЕНКО. За його словами, з 7 єврорегіонів, що працюють на території України, «Слобожанщину» визнано найкращим.

При створенні харківського євро регіону, зазначив керівник управління, за основу було взято досвід європейських колег. Протягом ІІ півріччя в рамках єврорегіону було створено декілька кластерів - об’єднань організацій та установ.

Начальник ГУ також повідомив, що зараз проводиться аналіз потреб прикордонних районів Харківщини, їхніх пропозицій, після чого управління визначиться та у січні подасть свої пропозиції щодо державного фінансування. Крім того, планується брати участь у конкурсах на європейські гранти.

Управління вже має плани щодо розвитку «Слобожанщини» в 2008 р. Зокрема, планується проведення декількох конференцій - Першої міжнародної конференції Єврорегіону «Слобожанщина» за участю керівників Асоціації європейських прикордонних регіонів та єврорегіонів західних областей України та їхніх партнерів, Конференції органів виконавчої влади прикордонних районів Єврорегіону «Слобожанщина» та Міжнародної Конференції «Фінансові кластерні ініціативи Єврорегіону «Слобожанщина».

Наступного року планується також підписання угоди про створення фармацевтичного кластеру Єврорегіону «Слобожанщина», в рамках якого буде створено сприятливі умови для організації сучасного спільного виробництва лікарняних засобів на прикордонних територіях Бєлгородської та Харківської областей та створення транспортного та туристичного кластерів, інформує сайт ОДА.