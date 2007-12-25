Міськрада відмінила рішення по 25 земельних ділянках

Харків. 25 грудня. УНІАН. Депутати Харківської міської ради сьогодні на сесії більшістю голосів відмінили рішення про виділення близько 25 земельних ділянок, які були ухвалені попереднім складом міськради.

Як передає кореспондент УНІАН, своє рішення більшість мотивувала тим, що значна частина ділянок, як вона вважає, використовується не за призначенням, без укладання договорів на право оренди, без урахуванням думки архітекторів та громадян. Представники Партії регіонів, які становлять більшість у міськраді, вважають, що оренда землі як джерело надходжень до бюджету має використовуватися ефективніше.

Водночас, частина депутатів висловлювалася проти відміни рішень з огляду на порушення правил підготовки і винесення питань на обговорення сесії.

Зокрема, керівник фракції «Наша Україна» Андрій РУДЕНКО закликав не підтримувати запропонований юристами міськради проект рішення у зв’язку з порушенням регламенту при його розгляді. «Чотири комісії не розглядали це питання, декілька комісій не підтримали цей проект рішення», - сказав він, і «при розгляді цих питань на комісіях міськради постійно мінялася мотивація відміни».

Керівник фракції БЮТ Сергій СЬОМОЧКІН заявив, що по більшості з цих ділянок або тривають, або вже завершені судові процеси, які зобов’язують владу Харкова оперативно підписати договори оренди з підприємцями. Депутат кількох скликань Ігор ВИРОВЕЦЬ (фракція «Наша Україна») заявив, що «не пригадує такої величезної кількості відмін», і незабаром, на його думку, ухвали рад попередніх скликань закінчаться, «і ми перейдемо до своїх рішень, тому що роздавати вже нічого, залишається тільки відбирати і ділити заново».

У прес-службі концерну «АВЕК», рішення про відміну по 9 об’єктах якого прийнято сьогодні, трактують події на сесії як «розправу мера Михайла ДОБКІНА над політичними опонентами». У прес-службі вважають, що, можливо, так вирішила відреагувати влада на ініціативу групи народних депутатів від коаліції, серед яких і Олександр ФЕЛЬДМАН (БЮТ), створити тимчасову парламентську комісію з розслідуванні порушень законів і Конституції України в діях і рішеннях керівників міськради.

Те, що голова Харківської облдержадміністраціє Арсен АВАКОВ подав до Верховної ради України документи про призначення позачергових виборів Харківського міського голови та міської ради і назвав серед найкращих, з його точки зору, кандидатур на посаду мера О.ФЕЛЬДМАНА, також стало приводом до того, що нинішні керівники міста «почали діяти у такий спосіб», сказав співрозмовник агентства.