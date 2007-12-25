В області новий ревізор
21:45, 25 грудня 2007Харьків
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Керівником КРУ призначений Щербаков
Харків. 25 грудня. УНІАН. Керівником Харківського обласного контрольно-ревізійного управління призначено Олексія ЩЕРБАКОВА.
Як повідомляє сайт облдержадміністрації, певний час він виконуватиме обов`язки начальника облКРУ.
За словами О.ЩЕРБАКОВА, колишній керівник відомства Олександр ДУБОЛАЗОВ зараз знаходиться на лікарняному і не може бути звільнений.
О.ЩЕРБАКОВ до 26 жовтня 2006 р. вже очолював обласне КРУ. На цій посаді тоді його змінив О.ДУБОЛАЗОВ.
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