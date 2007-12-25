В області новий ревізор

Харків. 25 грудня. УНІАН. Керівником Харківського обласного контрольно-ревізійного управління призначено Олексія ЩЕРБАКОВА.

Як повідомляє сайт облдержадміністрації, певний час він виконуватиме обов`язки начальника облКРУ.

За словами О.ЩЕРБАКОВА, колишній керівник відомства Олександр ДУБОЛАЗОВ зараз знаходиться на лікарняному і не може бути звільнений.

О.ЩЕРБАКОВ до 26 жовтня 2006 р. вже очолював обласне КРУ. На цій посаді тоді його змінив О.ДУБОЛАЗОВ.