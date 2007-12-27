Директор заводу ім.Малишева став першим заступником міністра промполітики

Харків. 27 грудня. УНІАН. На заводі ім. Малишева зміниться керівництво. Віталій Немилостивий, який з лютого цього року керував підприємством, переходить в Міністерство промислової політики. Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів, Немилостивий буде першим заступником міністра промислової політики України.

Цю інформацію агенції «Медіапорт» підтвердили в прес-службі міністерства. Зараз Немилостивий у Києві в міністерстві, сказали в прес-службі.

Перший заступник начальника Головного управління промисловості, транспорту і зв`язку Ігор Колот сказав, що для нього це несподіванка, враховуючи проблемність заводу ім. Малишева.

В.Немилостивий змінив на посаді керівника держпідприємства Олександра Тарасенка. Олександр Тарасенко виконував обов`язки гендиректора заводу ім. Малишева з початку грудня 2006 року. О.Тарасенко був призначений на посаду керівника заводу ім. Малишева за ініціативою голови Харківської облради Василя Салигіна. На посаді гендиректора О.Тарасенко змінив Геннадія Гриценка - багаторічного керівника цього оборонного підприємства, який очолював завод з 2001 р. До цього В.Немилостивий працював заступником гендиректора заводу.