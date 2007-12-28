Відкрилася головна ялинка Харкова

Харків. 28 грудня. УНІАН. Сьогодні на головній площі Харкова - майдані Свободи - відбулося урочисте відкриття головної Новорічної ялинки міста.

Міський голова Михайло ДОБКІН привітав усіх харків`ян та гостей міста з наступаючими новорічно-різдвяними святами, побажав щастя, злагоди, здійснення всіх мрій. Ударом палиці міський голова запалив 25-метрову зелену красуню, і вона засяяла тисячами вогнями. Яскравим продовженням свята став захоплюючий феєрверк.

Спостерігати за дійством на площі Свободи можна на сайті міськради, кликнувши на банер «Новорічна ялинка», розміщений зліва, повідомляє прес-служба