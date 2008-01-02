Пожежа в центрі Харкова
19:42, 02 січня 2008Харьків
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Згорів 3-й поверх старого будинку
Харків. 2 січня. УНІАН. Сьогодні близько 6-ї ранку в центрі Харкова на вул. Мироносицькій, 54 сталася пожежа
Як повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управлінні з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, горів старий 3-поверховий будинок.
Пожежею знищено 3-й поверх, два нижні - залиті водою. Травмованих і загиблих немає.
Жителі будинку (у ньому прописано 25 осіб) побажали переїхати до своїх родичів, повідомили в управлінні.
На першому поверсі цього будинку розміщується музей Гризодубових. Про стан музею не повідомляється.
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