Пожежа в центрі Харкова

Харків. 2 січня. УНІАН. Сьогодні близько 6-ї ранку в центрі Харкова на вул. Мироносицькій, 54 сталася пожежа

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управлінні з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації, горів старий 3-поверховий будинок.

Пожежею знищено 3-й поверх, два нижні - залиті водою. Травмованих і загиблих немає.

Жителі будинку (у ньому прописано 25 осіб) побажали переїхати до своїх родичів, повідомили в управлінні.

На першому поверсі цього будинку розміщується музей Гризодубових. Про стан музею не повідомляється.