Президент привітав українців з Різдвом
21:02, 06 січня 2008Харьків
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«Відродження християнських цінностей і глибинних народних традицій духовно збагатить українську націю»
Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав українців зі світлим святом Різдва Христового.
“Нехай різдвяні дзвони – вісники народження Господа і Спасителя – принесуть у ваші домівки мир і тепло. Вірю, що відродження християнських цінностей і глибинних народних традицій духовно збагатить українську націю”, йдеться у вітанні глави держави, повідомляє прес-служба Президента .
В.ЮЩЕНКО побажав українцям, “щоб святковий настрій, смачна кутя і весела коляда об`єднали вас у щасливому родинному колі, наповнили чистими помислами та вірою у краще майбутнє”.
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