Харківщина нарощує борги за газ

Харків. 8 січня. УНІАН. Харківська область опинилася серед регіонів, де найбільш стрімкими темпами заборгованість за спожите паливо нарощують підприємства теплопостачальних підприємств (ТКЕ).

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі НАК «Нафтогаз України», на кінець року приріст заборгованості підприємств ТКЕ з 01.10.07 в Харківській області становив 94,1 млн. грн.

На сьогодні «лідирують» за цим показником Донецька (105,56 млн. грн.), Харківська (94,1 млн. грн.), Луганська (55 млн. грн.), Запорізька (49,6 млн. грн.) та Львівська (39,6 млн. грн.) області.

За даними прес-служби, у 2007 році теплопостачальні підприємства Дніпропетровщини заборгували ДК «Газ України» 257,86 млн. грн. (рівень їх розрахунків становить 64%), Харківщини – 218,13 млн. грн. (69%), Донеччини – 183,58 млн. грн. (79%), Луганщини – 138,16 млн. грн. (65%). Заборгованість за 2007 рік вказаних чотирьох областей становить 797,73 млн. грн. та перевищує половину загальної заборгованості підприємств ТКЕ України.

Порушення підприємствами ТКЕ дисципліни розрахунків за спожитий енергоресурс ставить під загрозу стале проходження опалювального сезону в регіонах та проведення вчасних розрахунків за імпортований природний газ. У разі подальшої бездіяльності керівництва підприємств ТКЕ, місцевих органів влади в частині виконання договірних умов щодо розрахунків за отриманий природний газ, ДК «Газ України» обмежуватиме до технологічного рівня постачання газу підприємствам ТКЕ-боржникам. Вказаним підприємствам газ буде виділятися виключно на потреби соціальної інфраструктури (лікарні, пологові будинки, школи, дитячі садки), повідомили у прес-службі.