Спортсмени підіб’ють підсумки року 13 січня

Харків. 8 січня. УНІАН. 13 січня о 16.00 у міському Палаці спорту (проспект Маршала Жукова, 2) відбудеться нагородження переможців міського огляду-конкурсу на кращий стан навчально-тренувальної та виховної роботи серед СДЮСШОР та ДЮСШ в 2007 році.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради, підсумки міського огляду-конкурсу підведені за номінаціями: краща ДЮСШ, краща СДЮСШОР, кращий спортсмен з олімпійських видів спорту, кращий тренер з олімпійських видів спорту, кращий спортсмен з неолімпійських видів спорту, кращий тренер з неолімпійських видів спорту.

Цього ж дня у Палаці спорту відбудеться закриття Кубку Харкова з міні-футболу та дитячих змагань Кубку Харківської міської ради з міні-футболу, а також нагородження переможців та призерів цих змагань, яке пройде одночасно з нагородженням переможців міського огляду-конкурсу.