Делегація Харкова відбуває до Брно

Харків. 8 січня. УНІАН. В рамках розвитку міжмуніципального співробітництва між містами-партнерами Харковом та Брно (Чеська Республіка) за запрошенням приматора міста Брно делегація міста Харкова візьме участь у міжнародній туристичній виставці міст-партнерів «REGIONTOUR».

Як повідомили кореспонденту УНФІАН у прес-службі Харківської міськради, виставка відбудеться з 9 по 13 січня.

За інформацією прес-служби, харківський регіон вже другий рік поспіль буде представлений на цьому відомому європейському заході у місті Брно, у якому беруть участь міста Центральної та Східної Європи, в тому числі партнери Харкова – Санкт-Петербург (Росія), Каунас (Литва), Познань (Польща).

Програма перебування делегації передбачає ділові зустрічі з директором Туристсько-інформаційного центру м. Брно, обговорення питань міжнародного співробітництва з представниками магістрату, зокрема аспектів функціонування готельно-господарської сфери, та вивчення досвіду проведення міжнародних спортивних заходів у рамках підготовки до «Євро-2012».