Депутати просять гроші на Євро-2012

Харків. 15 січня. УНІАН. Напередодні на засіданні постійної комісії з питань молодіжної політики, фізкультури, спорту і туризму обласної ради пролунала думка про необхідність збільшення фінансування програм оновлення і реконструкції стадіонів до проведення фінальних ігор Чемпіонату Європи з футболу Євро-2012.

«Ми наполягатимемо на тому, щоб субвенції на реконструкцію стадіонів в тих містах, які прийматимуть матчі Євро-2012, були збільшені. Інакше ми просто не укладемося у відведені терміни», - передає слова голови комісії Наталії ЛЕВЧЕНКО прес-служба облради.

При цьому Н.ЛЕВЧЕНКО сказала: «Істотно зросло фінансування галузі фізкультури і спорту – виділено понад 25 млн. грн. І цей факт не може не радувати. Окрім цього, наш басейн «Піонер» вдалося передати на баланс міста Харкова, що дещо понизило навантаження на обласний бюджет. Можна сказати, що всі установи фізкультури і спорту повністю профінансовані».

На наступному засіданні комісії депутати розглянуть питання капітальних витрат. Зокрема, детально обговорюватимуться суми на реконструкцію стадіонів «ХТЗ» і «Металіст».