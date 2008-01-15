Розпочалася XXIII сесія облради

Харків. 15 січня. УНІАН. Сьогодні розпочинається XXIII сесія Харківської облради V скликання.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облради, головне питання, яке розглядатиметься на пленарному засіданні, – ухвалення обласного бюджету на 2008 р.

Напередодні під час затвердження Президією облради порядку денного сесії він викликав нарікання з боку депутата облради, заступника начальника Харківського метрополітену Михайла ПИЛИПЧУКА, оскільки на вже затверджену програму про будівництво метро не виділяється засобів. В даний момент необхідно 170 млн. грн. «Цього року виповнюється 40 років з початку будівництва Харківського метро. Наше місто стало шостим в СРСР, що має своє метро, і першим серед міст обласного значення. Але боюся, якби 2008 рік не став роком припинення розвитку нашого метрополітену», - підкреслив М.ПИЛИПЧУК.

Він також торкнувся теми пільгового проїзду, запропонувавши внести до переліку пільговиків і студентів.

Депутати пообіцяли сприяти в рішенні цих питань, а до порядку денного вже цієї сесії буде внесено питання про пільги з орендної плати для метрополітену.

Також на порядку денному – питання, пов`язані з управлінням по питаннях комунальної власності виконавчого апарату обласної ради.