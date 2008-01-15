Добкін і Фельдман – головні конкуренти

Харків. 15 січня. УНІАН. Експерти Комітету виборців України вважають, що у разі проведення дострокових виборів мера Харкова основними конкурентами будуть Михайло ДОБКІН та Олександр ФЕЛЬДМАН.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час круглого столу повідомив керівник КВУ Ігор ПОПОВ.

Разом з тим він зазначив, що у зв’язку з можливими корупційними скандалами Партія регіонів може відмовитись від підтримки кандидатури М.ДОБКІНА, а підтримає іншу кандидатуру. Серед ймовірних кандидатів експерти називають першого заступника міського голови Олександра КРИВЦОВА, голову Харківської обласної ради Василя САЛИГІНА та народного депутата Дмитра СВЯТАША.

На думку експертів, позачергові вибори міського голови Харкова стануть першим публічним політичним змаганням між Блоком Юлії Тимошенко та Партією регіонів напередодні виборів Президента, а тому питання перемоги буде принциповим для обох політичних сил. КВУ прогнозує залучення всіх ресурсів цих політичних сил до виборів, а також особисту участь в кампанії лідерів БЮТ та Партії регіонів.