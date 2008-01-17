Янукович роздуває штати у своєму уряді

Харків. 17 січня. УНІАН. Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні повідомив про початок процесу створення в Україні об’єднаної опозиції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам під час вшанування пам’яті народного депутата України Євгена Кушнарьова.

«Зараз починається процес створення об’єднаної опозиції, і в об’єднаному опозиційному уряді знайдуться, звичайно, місця і для представників інших партій і громадських організацій. Ми будемо створювати умови для всіх політиків, громадських діячів, які мали б можливість принести користь нашій державі. Адже ефективний контроль влади – це наша відповідальність, і ми будемо принципово відстоювати нашу позицію», – сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За словами лідера Партії регіонів, його політична сила буде вірна принципам Кушнарьова, який не терпів популізму, а виступав завжди за єдність і за єднання.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що одним із головних завдань опозиції буде конституційна реформа. «Реформа конституційна, яка на сьогодні, нажаль, поки що зупинилася, вона не просувається вперед – це також одне з головних питань, яким ми будемо займатися», – сказав він.