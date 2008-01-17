У Харкові за півроку буде новий мер?

Харків. 17 січня. УНІАН. Більшість експертів Харкова вважають, що в найближчі півроку в місті мають відбутися дострокові вибори мера.

Такі результати експертного опитування сьогодні на прес-конференції в УНІАН оприлюднив заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ.

«Більшість експертів, які представляють харківську еліту, вважають, що питання про проведення дострокових виборів мера буде вирішене найближчим часом, і вони можуть відбутися вже за півроку», - сказав О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.

На його думку, приклад Харкова є позитивною тенденцією, яка свідчить про те, що громадська думка стосовно мера Михайла ДОБКІНА «змушує підняти цю проблему на перший рівень».

Як зазначив О.ГОЛОБУЦЬКИЙ, більшість експертів упевнені в тому, що при проведенні дострокових виборів будуть порушення, але вони будуть неістотними, і не вплинуть на результати виборів.

Експертне опитування на замовлення Агентства моделювання ситуацій проводила громадська організація «Соціополіс» 24-27 грудня 2007 року. В ході дослідження було опитано 67 експертів Харкова.