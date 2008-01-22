Харків. 22 січня. УНІАН. Мер Харкова Михайло Добкін пішов у відпустку.

Про це йдеться у розпорядженні мера, яке опубліковано на офіційному сайті міськради.

Щоправда, згідно з цим документом відпустка триватиме лише один день 22 січня “без збереження заробітної плати” та “за сімейними обставинами”. Обов’язки мера сьогодні покладені на секретаря міськради Геннадія Кернеса.