Добкін пішов у відпустку
11:05, 22 січня 2008Харьків
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Розпорядження мера
Харків. 22 січня. УНІАН. Мер Харкова Михайло Добкін пішов у відпустку.
Про це йдеться у розпорядженні мера, яке опубліковано на офіційному сайті міськради.
Щоправда, згідно з цим документом відпустка триватиме лише один день 22 січня “без збереження заробітної плати” та “за сімейними обставинами”. Обов’язки мера сьогодні покладені на секретаря міськради Геннадія Кернеса.
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