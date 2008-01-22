Бугаєць проти продажу «Турбоатому»

Харків. 22 січня. УНІАН. Почесний президент ВАТ «Турбоатом» Анатолій БУГАЄЦЬ вважає, що такі стратегічні підприємства, як «Турбоатом», мають бути власністю держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив А. БУГАЄЦЬ представникам харківських ЗМІ, коментуючи рішення Кабміну приватизувати «Турбоатом» 2008 року.

«Такі унікальні, стратегічно важливі підприємства мають бути у власності держави», - заявив А. БУГАЄЦЬ.

За його словами, впродовж багатьох останніх років робилися постійні спроби приватизувати харківський «Турбоатом». Зокрема, сказав колишній багаторічний гендиректор заводу, не так давно були спроби приватизувати завод майже задарма - всього за 5 млн. дол., але тоді вдалося не допустити цього.

При цьому А. БУГАЄЦЬ навів сумний, як він вважає, досвід приватизації унікальних вітчизняних підприємств: «Нас насторожує досвід приватизації великих підприємств в Україні. Багато отримали від приватизації «Криворіжсталі», а куди пішли ці гроші - зараз не розберуться, але заводу в держвласності вже немає».

Він вважає абсолютно неправильною політику наповнювати бюджет за рахунок приватизації великих стратегічних підприємств.

А. БУГАЄЦЬ вказав на необхідність відстояти «Турбоатом» у держвласності.

І методи відстоювання заводу, підкреслив він, на цей раз будуть ті ж, що й раніше, - з підтримкою держави. Він повідомив при цьому, що листи з позицією щодо приватизації «Турбоатому» керівництвом заводу вже направлені до Києва: «Виходитимемо на будь-які інстанції, на будь-які рівні і будемо доводити, що завод працює на енергетику країни».

А. БУГАЄЦЬ також вважає, що це питання повинне стати предметом розмови не лише у Фонді держмайна, але в це повинні вникнути і Президент, і Кабмін, і Верховна рада.