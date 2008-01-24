Сестри Бондаренко у фіналі Australian Open
09:16, 24 січня 2008Харьків
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Призовий фонд турніру - $ 20 млн.
Харків. 24 січня. УНІАН. Сестри Олена і Катерина БОНДАРЕНКО у півфіналі відкритого чемпіонату Австралії з тенісу виграли у іспанської пари Анабель Медіна ГАРРІГЕС – Вірджинія Руано ПАСКУАЛЬ з рахунком 6:2 і 6:4.
Про це повідомляє офіційний сайт турніру (http://www.australianopen.com).
Відкритий чемпіонат Австралії (Australian Open) належить до серії турнірів Великий шолом. Його призовий фонд становить понад $ 20 млн.
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