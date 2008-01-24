Сестри Бондаренко у фіналі Australian Open

Призовий фонд турніру - $ 20 млн.

Харків. 24 січня. УНІАН. Сестри Олена і Катерина БОНДАРЕНКО у півфіналі відкритого чемпіонату Австралії з тенісу виграли у іспанської пари Анабель Медіна ГАРРІГЕС – Вірджинія Руано ПАСКУАЛЬ з рахунком 6:2 і 6:4. Про це повідомляє офіційний сайт турніру (http://www.australianopen.com). Відкритий чемпіонат Австралії (Australian Open) належить до серії турнірів Великий шолом. Його призовий фонд становить понад $ 20 млн.

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