У Харкові в понад 500 водіїв відібрано права

Харків. 24 січня. УНІАН. У Харкові в ході проведення заходів наведення порядку на дорогах за рішенням суду у період з 10 січня вилучено 532 водійських посвідчення.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВСУ в Харківській області, на сьогодні за результатами проведення оперативно-профілактичного відпрацювання в цілому виявлено 18394 порушень правил дорожнього руху України.

Також виявлені 637 водіїв, які керували транспортними засобами у нетверезому стані. За невиконання вимог про зупинку складено 72 адміністративних протоколів, за створення аварійної ситуації - 5032, за порушення правил дорожнього руху водіями маршрутних транспортних засобів – 833, з яких 4 – за керування у нетверезому стані.

Стосовно порушників винесено 2533 постанов суду, з них 539 постанов про позбавлення права керування транспортними засобами та 1994 постанови про накладення штрафів. Крім того, виявлено 5 документів (талони державного технічного огляду) з ознаками підробки, повідомили в ЦГЗ.