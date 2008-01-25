Сестри Бондаренко виграли Australian Open

Харків. 25 січня. УНІАН. Харків’янки Олена і Катерина БОНДАРЕНКО стали чемпіонками Відкритого чемпіонату Австралії у парному розряді.

На шляху до перемоги вони здолали кілька сіяний пар, у тому числі і пару під першим номером.

Це найбільший успіх сестер у їхнй спортивній кар`єрі. Також це перший для України трофей такого розряду.

У фінальному матчі сестри перемогли 12-у «сіяну» пару ВікторіюАЗАРЕНКО з Білорусі та Шахар ПІІР з Ізраїлю з рахунком 2:6, 6:1, 6:4.

До цього лише Олена БОНДАРЕНКО один раз виграла парний турнір WTA, плюс на двох у них 9 перемог на парних турнірах ITF.

Відкритий чемпіонат Австралії (Australian Open) належить до серії турнірів Великий шолом. Це одне з чотирьох найбільших змагань у великому тенісі. Призовий фонд турніру становить понад $ 20 млн.

Rod Laver Arena - Women`s Doubles - Finals:

Alona Bondarenko UKR

Kateryna Bondarenko UKR

2 6 6

6 1 4

Victoria Azarenka BLR (12)

Shahar Peer ISR (12)

http://www.australianopen.com/en_AU/news/match_reports/2008-01-25/200801251201242627778.html