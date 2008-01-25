Олена і Катерина Бондаренко виграли Australian Open
Це найбільший спортивний успіх сестер... До цього лише Олена Бондаренко один раз виграла парний турнір WTA, плюс на двох у них 9 перемог на парних турнірах ITF
Харків’янки Олена і Катерина БОНДАРЕНКО стали чемпіонками Відкритого чемпіонату Австралії у парному розряді.
На шляху до перемоги вони здолали кілька сіяний пар, у тому числі і пару під першим номером.
Це найбільший успіх сестер у їхнй спортивній кар`єрі. Також це перший для України трофей такого розряду.
У фінальному матчі сестри перемогли 12-у «сіяну» пару ВікторіюАЗАРЕНКО з Білорусі та Шахар ПІІР з Ізраїлю з рахунком 2:6, 6:1, 6:4.
До цього лише Олена БОНДАРЕНКО один раз виграла парний турнір WTA, плюс на двох у них 9 перемог на парних турнірах ITF.
Відкритий чемпіонат Австралії (Australian Open) належить до серії турнірів Великий шолом. Це одне з чотирьох найбільших змагань у великому тенісі. Призовий фонд турніру становить понад $ 20 млн.
Rod Laver Arena - Women`s Doubles - Finals:
Alona Bondarenko UKR
Kateryna Bondarenko UKR
2 6 6
6 1 4
Victoria Azarenka BLR (12)
Shahar Peer ISR (12)
http://www.australianopen.com/en_AU/news/match_reports/2008-01-25/200801251201242627778.html