В Україні зріс попит на долари

Харків. 25 січня. УНІАН. У четвер на фондовому торговому майданчику України, нарешті, відбулося поліпшення. Індекс ПФТС трохи надолужив упущене в останні дні і виріс на 3,3%.

Така поведінка на українському фондовому ринку пояснюється аналогічними тенденціями на світових біржах. В середу вперше після затяжного падіння піднялися індекси на американських ринках – в середньому, на 2,5%. Також не дуже сильно – до 3% - виросли у четвер азіатські індекси.

Набагато сильніше підвищилися котирування в Росії – індекси ММВБ і РТС піднялися на 5,15-5,8%. Також значне зростання спостерігалося в Європі. Британський FTSE додав 4,75%, французький CAC - 6,01%, німецький DAX - 5,93%.

Такі сприятливі зміни, як вважають експерти, можуть бути лише тимчасовими. І ніхто не виключає зворотних процесів в найближчому майбутньому.

Проте новини з українського міжбанківського ринку у четвер були, як і раніше, невтішними. Вже третій день підряд Національному банку довелося здійснювати інтервенцію з валютного резерву для задоволення підвищеного попиту на американську валюту.

Юрій Глухов для УНІАН