На кордоні затримано 5 українців

Харків.25 січня. УНІАН. Харківські прикордонники затримали групу громадян України, які намагалися незаконним шляхом перетнути державний кордон.

Як повідомив кореспонденту УНІАН прес-секретар Харківського прикордонного загону Димитрій ГОРКОЛЬЦЕВ, групу порушників у кількості 5 осіб було затримано в районі села Грани в Дергачівському районі, коли вони лісосмугою пробиралися до лінії кордону.

Ними виявилися 5 громадян України 1983-1989 років народження з Херсонської та Миколаївської областей. Один з них надав підроблений паспорт з переклеєною фотокарткою. Як з’ясувалося, двоє осіб проходять у кримінальній справі, яка порушена херсонською міліцією за фактами розбою, і дали підписку про невиїзд.

Міру подальшої відповідальності правопорушників визначать слідчі та судові органи, зазначив прес-секретар.