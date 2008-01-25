Богословська сказала Ляшку все

Харків. 25 січня. УНІАН. У четвер в ефірі програми “Дуель” (на ТРК “Україна”) між мером Харкова Михайлом Добкіним та бютівцем Олегом Ляшком “секундант” Добкіна Інна Богословська звинуватила БЮТ у намаганні протягнути до слідчої комісії ВР з питань розслідування зловживань харківської влади Олександра Фельдмана. За твердження Богословської, він не може (згідно з регламентом ВР) займати місце у слідчій комісії через те, що особисто зацікавлений в усуненні мера Харкова Добкіна. “Для людей” Богословська пояснила, що Фельдман є одним з найбільших бізнесменів у Харкові, у якого чинна міська рада відібрала низку незаконно приватизованих об’єктів.

Самому Олегу Ляшку Богословська заявила, що, на її думку, він не має морального права очолювати слідчу комісію, “маючи у своєму минулому судимість за розкрадання в особливо великих розмірах державного майна, за шахрайство і підробку документів”.

У відповідь Ляшко назвав Богословську “досить чорноротою жінкою” та запропонував, якщо у ПР є якісь заперечення до кандидатури Фельдмана, “дати свої зауваження” під час розгляду проекту постанови про його включення до складу комісії.

Щодо закидів стосовно своєї судимості, Ляшко відповів: “Справді, мене тричі судили. Ви сказали, раз. Мене насправді судили тричі. І ще разів чотири порушувались різні кримінальні справи. А чому? Бо я був редактором опозиційних газет. І режим Кучми, який ми звалили, до речі, Богословська його підтримувала усіма силами, а ми його валили. Режим Кучми переслідував, фальсифікував справи, і дає тепер можливість отаким, як Богословська, робити з когось кримінал...”.

Після цього сталася негарна сварка, яку ведучий зміг припинити, лише передавши слово представникам ЗМІ. Богословська наполягала, що про жодні переслідування мови не йде, бо “пан Ляшко був засуджений 94-го року, тому що він підробив документи радника міністра внутрішніх справ, і з цима документами роз’їжджав по Україні, і мошенничеським чином вимагав і отримував і майно громадян, і майно установ”.

“Поки Ляшко десь там роз’їжджав, Богословська, керуючи державним комітетом, через свої приватні юридичні структури вимивала з державного бюджету гроші”, - відповів на це Ляшко.