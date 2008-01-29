Аваков звернувся до харків`ян з нагоди Дня пам’яті Героїв Крут

Голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ звернувся до жителів області з нагоди Дня пам’яті Героїв Крут.

Як передає кореспондент УНІАН, повний текст Звернення розміщений на офіційному сайті Харківської облдержадміністрації:

Шановні громадяни!

Сьогодні славна і водночас скорботна дата в історії України! Цього зимового дня вся Україна вшановує пам`ять Героїв Крут! 29 січня 1918-го під Крутами понад 300 курсантів військової школи, студентів та гімназистів вступили у нерівний бій із значно переважаючим і добре озброєним та вишколеним противником, рішуче відстоюючи право Українського народу жити у власній державі.

Три сотні життів, три сотні прикладів героїчного подвигу, який нагадує нинішньому поколінню, що воля не дається слабкодухим, що українська незалежність – не збіг обставин і не випадковість, які ні до чого не зобов’язують і не накладають відповідальність. За неї заплачено велику і гірку ціну жертовної боротьби багатьох героїв і багатьох поколінь, серед яких навічно вписані в історію імена загиблих під Крутами юнаків як символ національної честі.

Вони - студенти, курсанти, школярі - виявилися у своєму патріотизмові вище за класові інтереси і, коли постала потреба, без вагань віддали молоде життя в ім`я волі свого народу. В масштабах всесвітньої історії ця битва не така визначна, але для нас, українців, це - символ та доказ нескореного духу нашої нації.

Ця героїчна й водночас трагічна подія знаменувала початок нової епохи національного пробудження українців, усвідомлення нашого права жити на власній землі та святого обов’язку – боронити її. «Понад все вони любили свій коханий край», – писав Павло Тичина. Визначально, що ця жертовна любов зародилася в серцях молодих людей - найкращих представників українського студентства.

Вона так само яскраво й незнищенно палає нині і в наших серцях – через дев’яносто літ після Крут. Ми будуємо ту Україну, за яку боролися юні мрійники – незалежну, соборну, демократичну.

Україна пишається молодими Героями. Пам’ять про них, як і та велична справа, за яку вони боролися, – невмируща.

Слава Україні! Героям - слава!