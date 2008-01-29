Ющенко нагородив сестер Бондаренко

Харків. 29 січня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про нагородження орденом «За заслуги» тенісисток сестер БОНДАРЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє прес-служба Президента.

Харківські тенісистки нагороджені орденом «За заслуги» III ступеня за досягнення визначного спортивного результату – перемогу у фіналі парного розряду Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу, піднесення міжнародного авторитету України.

Як повідомляв УНІАН, у фінальному матчі сестри перемогли 12-ту «сіяну» пару Вікторію АЗАРЕНКО з Білорусі та Шахар ПЕЄР з Ізраїлю з рахунком 2:6, 6:1, 6:4.

До цього лише Олена БОНДАРЕНКО один раз виграла парний турнір WTA, плюс на двох у них 9 перемог на парних турнірах ITF.

Відкритий чемпіонат Австралії (Australian Open) належить до серії турнірів Великий шолом. Це одне з чотирьох найбільших змагань у великому тенісі. Призовий фонд турніру становить понад $ 20 млн.