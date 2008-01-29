Ющенко нагородив сестер Бондаренко
Указ Президента
Харків. 29 січня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про нагородження орденом «За заслуги» тенісисток сестер БОНДАРЕНКО.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє прес-служба Президента.
Харківські тенісистки нагороджені орденом «За заслуги» III ступеня за досягнення визначного спортивного результату – перемогу у фіналі парного розряду Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу, піднесення міжнародного авторитету України.
Як повідомляв УНІАН, у фінальному матчі сестри перемогли 12-ту «сіяну» пару Вікторію АЗАРЕНКО з Білорусі та Шахар ПЕЄР з Ізраїлю з рахунком 2:6, 6:1, 6:4.
До цього лише Олена БОНДАРЕНКО один раз виграла парний турнір WTA, плюс на двох у них 9 перемог на парних турнірах ITF.
Відкритий чемпіонат Австралії (Australian Open) належить до серії турнірів Великий шолом. Це одне з чотирьох найбільших змагань у великому тенісі. Призовий фонд турніру становить понад $ 20 млн.