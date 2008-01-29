Фельдман запропонував схему системного розвитку Харкова - експерти

Харків. 29 січня. УНІАН. Експерти Агентства моделювання ситуацій вважають, що створення спеціального закону про Харків є спробою вирішити всі глобальні проблеми міста за допомогою одного механізму.

Як передає кореспонлдент УНІАН, про це заявив заступник директора АМС Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ, коментуючи законопроект.

«Проект закону про спеціальний статус міста Харкова, внесений бютівцем Олександром ФЕЛЬДМАНОМ, є спробою консолідувати харківську еліту і розв]язати всі глобальні проблеми міста за допомогою одного механізму, - сказав він. - Тобто, образно кажучи, ФЕЛЬДМАН намагається розрубати гордіїв «вузол» Харкова одним ударом Верховної ради».

О.ГОЛОБУЦЬКИЙ також відзначив, що законодавча ініціатива О.ФЕЛЬДМАНАє позитивним прикладом для врегулювання схожих проблем в інших містах України.

«Це буде гарним уроком для влади інших проблемних регіонів», - додав експерт.