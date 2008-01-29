Конкурс на оренду аеропорту відбудеться 28 лютого
Претендент лише один
Харків. 29 січня. УНІАН. Конкурс на оренду КП "Міжнародний аеропорт "Харків" МАЄ відбутися 28 лютого.
Про це на засіданні комісії Харківської міськради з міжнародної співпраці і інвестицій повідомив начальник управління з питань підприємництва, інвестицій і споживчого ринку Харківської міськради Андрій Проскурін.
Як повідомляє агенція "SQ", заявку на участь в конкурсі подала тільки одна компанія - "Нью сістемс АМ" (Україна), яка готова інвестувати в реконструкцію аеропорту 270 млн.дол. У рамках реконструкції планується побудувати нову злітно-посадочну смугу, готель і розширити територію аеропорту з 278 га до 800 га. За умовами конкурсу, інвестор буде зобов`язаний збільшити кількість робочих місць до 800 (зараз 620) і зберегти соціальну інфраструктуру аеропорту. Умови конкурсу на оренду аеропорту опубліковані в номері газети "Харківські вісті" за 29 січня.
Як зазначив начальник управління, у разі здачі Харківського аеропорту в оренду, міський бюджет одержуватиме щорічно більше 3 млн.грн. орендної плати. Він також повідомив, що на реконструкцію Харківського аеропорту в 2008 р. з держбюджету буде виділено 27,5 млн.грн.