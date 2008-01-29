Конкурс на оренду аеропорту відбудеться 28 лютого

Харків. 29 січня. УНІАН. Конкурс на оренду КП "Міжнародний аеропорт "Харків" МАЄ відбутися 28 лютого.

Про це на засіданні комісії Харківської міськради з міжнародної співпраці і інвестицій повідомив начальник управління з питань підприємництва, інвестицій і споживчого ринку Харківської міськради Андрій Проскурін.

Як повідомляє агенція "SQ", заявку на участь в конкурсі подала тільки одна компанія - "Нью сістемс АМ" (Україна), яка готова інвестувати в реконструкцію аеропорту 270 млн.дол. У рамках реконструкції планується побудувати нову злітно-посадочну смугу, готель і розширити територію аеропорту з 278 га до 800 га. За умовами конкурсу, інвестор буде зобов`язаний збільшити кількість робочих місць до 800 (зараз 620) і зберегти соціальну інфраструктуру аеропорту. Умови конкурсу на оренду аеропорту опубліковані в номері газети "Харківські вісті" за 29 січня.

Як зазначив начальник управління, у разі здачі Харківського аеропорту в оренду, міський бюджет одержуватиме щорічно більше 3 млн.грн. орендної плати. Він також повідомив, що на реконструкцію Харківського аеропорту в 2008 р. з держбюджету буде виділено 27,5 млн.грн.