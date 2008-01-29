У справі Кушнарьова необхідні додаткові слідчі дії

Харків. 29 січня. УНІАН. Як повідомив агенції «Медіапорт» адвокат потерпілої сторони (дітей Євгена Кушнарьова Тетяни і Андрія) Вячеслав Стовба, після вивчення частини матеріалів кримінальної справи з`явилися підстави для внесення клопотання.

«З`явилися підстави для процесуального реагування. Потерпіла сторона збирається заявити клопотання про встановлення слідчим шляхом дійсних обставин, які є серцевиною події, в результаті якої загинув Євген Петрович Кушнарьов», - сказав Стовба.

Він відмовився уточнювати, про які саме обставини йдеться, підкреслив лише, що це «дуже серйозні обставини». За словами адвоката, клопотання буде заявлено в найближчі дні.

Сьогодні Євгену Кушнарьову виповнилося б 57 років. Народний депутат, екс-губернатор Харківської області не дожив до свого дня народження 13 днів. Євген Кушнарьов був смертельно поранений на полюванні в угіддях «Гай» (Ізюмський район) 16 січня 2007 року. Він помер наступного дня в лікарні. Прокуратура висунула звинувачення у вбивстві з необережності Дмитру Завальному, одному з учасників того полювання. За даними слідства, куля, випущена з карабіна «Арго Бенеллі», з яким ходив на полювання Завальний, потрапила в Кушнарьова рикошетом.

У грудні минулого року прокуратура передала матеріали справи для ознайомлення потерпілій стороні.