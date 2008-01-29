Аваков підтримав ідею Фельдмана надати спеціальний статус Харкову

Харків. 29 січня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ підтримав ідею народного депутата Олександра ФЕЛЬДМАНА надати спеціальний статус Харкову.

Як передає кореспондент УНІАН, свою точку зору А.АВАКОВ висловив, коментуючи законопроект «Про спеціальний статус міста Харків», внесений О.ФЕЛЬДМАНОМ на розгляд у Верховну раду України.

Відзначивши важливість самого факту розробки цього закону, А.АВАКОВ сказав: «Я можу подискутувати з авторами щодо деяких нюансів проекту, але не можу не віддати належне актуальності і доцільності цього закону».

«Час визнати, - зазначив губернатор, - що Харків є найважливішим стратегічним центром України; найбільшим в країні науковим та інноваційним, індустріальним, культурним та просвітницьким, юридичним центром. Крім того, ми є прикордонною зоною, центром одного із єврорегіонів і спеціальною економічною зоною». «Всі ці особливості, - наголосив керівник області, - поза сумнівом, вимагають чітко сформульованого особливого статусу нашого унікального міста».

Губернатор закликав харків`ян до широкого обговорення представленого закону і співпраці навколо проекту. «Я запрошую всіх інтелектуалів, всіх, у кого є своє бачення проблеми, усіх, хто бажає процвітання Слобожанщині, разом розробити стратегію розвитку Харкова, і вітаю ініціативу Олександра ФЕЛЬДМАНА, - сказав А.АВАКОВ.