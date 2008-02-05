Євро-2012 у Харкові може й не бути?

Харків. 5 лютого. УНІАН. Футбольна асоціація Шотландії має намір запропонувати свою кандидатуру на проведення чемпіонату Європи 2012 року, якщо УЄФА відбере це право в України і Польщі. Про це пише газета ”Сегодня” з посиланням на «Independent».

Виконавчий директор Футбольної асоціації Шотландії Гордон СМІТ підтвердив наміри його організації запропонувати УЄФА свою кандидатуру.

”Ми маємо намір разом з урядом вивчити питання вартості реконструкції наших стадіонів і загальних витрат на чемпіонат Європи”, - додав Г.СМІТ.

Спочатку Шотландія готувалася подавати заявку на проведення Євро-2016.

Як повідомлялося, минулого тижня УЄФА піддав критиці хід підготовки до Євро-2012 у двох країнах і закликав їх прискорити її і пред`явити реальні зрушення в цьому питанні.

Разом з тим генеральний секретар УЄФА Девід ТЕЙЛОР зазначив, що ”ми абсолютно точно не збираємося обговорювати або розглядати якісь альтернативи. Ми повністю зосереджені на тому, щоб підтримувати вибрані країни. Ми налаштовані робити все можливе, щоб допомогти їм провести турнір, який відповідав би очікуваним стандартам”.