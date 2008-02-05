Харків’янка перемогла на «Міс FashionTV»

Харків. 5 лютого. УНІАН. Харківська школярка Каріна Жиронкіна перемогла на «Міс FashionTV».

Як повідомляє «Газета по-українськи», досі за всю історію існування престижного конкурсу це не вдавалося жодній нашій співвітчизниці.

Вже сама участь харківської одинадцятикласниці Каріни Жиронкіної в міжнародному щорічному конкурсі «Міс FashionTV», що відбувся в Туреччині, можна вважати сенсацією. Для неї єдиної зробили виключення, незважаючи на віковий ценз (дівчата повинні бути не молодше 18 років). Але 16-річна Каріна сильно сподобалася організаторам.

У дванадцять років дівчина вперше вийшла на подіум - демонструвала дитячий одяг, потім трохи поїздила світом, брала участь у кастінгах. «Засвітилася» в конкурсі французького модельного агентства і навіть стала його фіналісткою. Але, звичайно, різниця між ним і «Місс FashionTV» просто величезна.

Україна багато років бере участь у престижному конкурсі, але успіху наша країна добилася вперше. Фактично від FashionTV залежить модна індустрія у всьому світі. Отже для моделі статус однієї з переможниць - величезний шанс, повідомляє Rupor.info.