Сьогодні ВР планує розглянути «питання Добкіна»

Сьогодні Верховна рада України планує розглянути проект постанови щодо створення тимчасової слідчої комісії з діяльності Харківського міського голови Михайла ДОБКІНА та харківської міської ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Верховної ради України Арсеній ЯЦЕНЮК, оголошуючи порядок денний сесії.

Парламент також має намір розглянути законопроекти щодо скасування депутатської недоторканності та встановлення мінімального прожиткового мінімуму.

ВР також планує розглянути ряд кадрових питань та проекти постанов щодо дострокового припинення повноважень ряду народних депутатів.

За такий порядок денний на сьогодні за основу проголосували 243 із 246 депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Як передає кореспондент УНІАН, в ці хвилини у Верховній раді досі не розпочалося засідання. Перерва, яка мала закінчитися о 12.35, досі триває.

Голова ВРУ А.ЯЦЕНЮК та лідери фракцій до цього часу обговорюють проекти постанов щодо НАТО.

При цьому у сесійній залі депутати від фракції БЮТ продовжують знаходитися у президії.

Як повідомляв УНІАН, у засіданні Верховної ради була оголошена перерва на 30 хвилин - до 12.35, під час якої у кабінеті голови ВР мали відбутися консультації щодо напрацювання узгодженого проекту постанови стосовно НАТО.

Голова ВР наголосив, що це будуть останні консультації щодо питання НАТО.

За його словами, якщо не буде досягнуто домовленості під час цих консультацій, то її не буде досягнуто ніколи.

«Значить, будемо працювати у форматі 226», - сказав А.ЯЦЕНЮК.