Україна вступила до СОТ

Женева. 5 лютого. УНІАН. Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО і Генеральний директор Світової організації торгівлі (СОТ) Паскаль ЛАМІ підписали протокол про вступ України до СОТ.

Як передає кореспондент УНІАН, урочиста церемонія підписання відбулася у Женеві у штаб-квартирі СОТ.

Президент України привітав український народ зі вступом України до Світової організації торгівлі.

В.ЮЩЕНКО, звертаючись до Генерального директора СОТ Паскаля ЛАМІ, зазначив, що сьогоднішня зустріч відбувається у «залі мрій». "Україна йшла 14 років, щоб потрапити у «залу мрій", - сказав Президент.

"Зроблена неймовірна титанічна праця. Це великий історичний день для України", - сказав В.ЮЩЕНКО.

У свою чергу П.ЛАМІ наголосив, що об’ємний протокол (він складається із понад 1 тис. сторінок – УНІАН) є результатом важкої роботи.

"Ця робота була добре виконана", - підсумував П.ЛАМІ.

Як відомо, Україна має ратифікувати протокол про вступ до 4 липня 2008 року. Повноправним членом СОТ країна стане через 30 днів після ратифікації документа.

Виступаючи на Генеральній раді СОТ, Президент України пообіцяв, що Україна не відкладатиме питання ратифікації протоколу та інших необхідних технічних документів.