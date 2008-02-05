У середу в Харкові до 3° тепла

Харків. 5 лютого. УНІАН. У середу, 6 лютого, в Харкові хмарна погода, на дорогах подекуди ожеледиця. Температура вдень 1-3 °тепла. Синоптики не виключають дощу.

Завтра в Україні буде хмарна погода з проясненнями, у західних та північних областях пройдуть невеликі опади, переважно у вигляді дощу, вдень у Карпатах – помірний дощ зі снігом; на решті території – без опадів.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вночі та вранці в Україні очікуються тумани. У східній частині та в Карпатах – на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважатиме південно-західний 5-10 м/с, у Карпатах пориви 15-20 м/с. Температура вночі буде від 4° тепла до 1° морозу, в Карпатах і місцями у східних областях 3-6° морозу; вдень 1-6° тепла, у західних областях та у південній частині – місцями до 7-10° тепла.

7-8 лютого у західних, північних, місцями центральних областях України прогнозують хмарну з проясненнями погоду, невеликі опади у вигляді мокрого снігу та дощу.

7 лютого в західних областях очікуються помірні опади. На решті території – мінлива хмарність, без істотних опадів. На дорогах північної частини – подекуди ожеледиця. Місцями можливі туман. Вітер переважатиме південно-східний і східний, у західних та північних областях – з переходом на північно-західний, 5-10 м/с; 7 лютого в Карпатах, вдень 8 лютого – у Криму та Приазов`ї місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 7 лютого – від 3° морозу до 2° тепла, 8 лютого 0-5° морозу, у східних областях – до 8° морозу; вдень 1-6° тепла, в Криму, на Закарпатті та півдні Одещини 4-9° тепла; у Карпатах вночі 2-7° морозу, вдень – близько 0°.

9 лютого очікується погода без істотних опадів, лише у Криму та Приазов`ї – місцями невеликі опади. 10 лютого у східній частині, в Криму та на крайньому заході країни – без істотних опадів, на решті території пройдуть невеликі опади. Температура у східних областях і Приазов`ї – вночі 4-9° морозу, на крайньому сході – місцями 11-13° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла; на решті території вночі 1-7° морозу, вдень від 1° морозу до 5° тепла.

У Києві та області 6 лютого буде хмарно з проясненнями, місцями – невеликі опади, переважно у вигляді дощу. Вночі та вранці туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі – від 1° тепла до 1° морозу, вдень 2-4° тепла.

7-8 лютого також очікується хмарна погода з проясненнями. Вранці, вдень 7 лютого і вночі 8 лютого пройдуть невеликі опади, решту часу – без істотних опадів. Місцями туман. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7 лютого – від 3° морозу до 2° тепла, 8 лютого 0-5° морозу; вдень 1-6° тепла.

9 лютого в столиці й Київській області – без істотних опадів, 10 лютого – невеликі опади. Температура вночі 1-7° морозу, вдень – від 1° морозу до 4° тепла.