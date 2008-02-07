Зони вільної торгівлі з ЄС «три роки чекають»
00:03, 07 лютого 2008Харьків
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Так вважає Посол Словенії
Харків. 6 лютого. УНІАН. Посол Словенії Республіки Словенія в Україні Прімож ШЕЛІГО вважає, що переговори про створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС триватимуть не більше трьох років
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, так під час зустрічі з головою облдержадміністрації Арсеном АВАКОВИМ Прімож ШЕЛІГО прокоментував перспективи створення зони вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом.
За словами пана Посла, переговори про створення такої зони продовжаться не більше двох - трьох років.
«Швидше не вийде, - сказав Прімож ШЕЛІГО. - У Словенії є досвід подібних переговорів. Наприклад, з країнами Вишеградської четвірки, вони тривали три роки».
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