Зони вільної торгівлі з ЄС «три роки чекають»

Харків. 6 лютого. УНІАН. Посол Словенії Республіки Словенія в Україні Прімож ШЕЛІГО вважає, що переговори про створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС триватимуть не більше трьох років

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, так під час зустрічі з головою облдержадміністрації Арсеном АВАКОВИМ Прімож ШЕЛІГО прокоментував перспективи створення зони вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом.

За словами пана Посла, переговори про створення такої зони продовжаться не більше двох - трьох років.

«Швидше не вийде, - сказав Прімож ШЕЛІГО. - У Словенії є досвід подібних переговорів. Наприклад, з країнами Вишеградської четвірки, вони тривали три роки».