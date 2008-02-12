Салигін не бачить кризи в парламенті

Харків. 12 лютого. УНІАН. Голова Харківської облради Василь САЛИГІН не бачить сьогодні кризи в українському парламенті.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облради, про це В.САЛИГІН сказав під час щотижневого прямого ефіру на обласному радіо.

Водночас, керівник облради негативно ставиться до позиції спікера парламенту Арсенія ЯЦЕНЮКА: «І тих виборців, з якими я спілкуюся, більше цікавить, як одноосібно голова Верховної ради від імені всього парламенту поставив свій підпис у листі стосовно членства України в НАТО?».

На думку В.САЛИГІНА, «ніякої кризи немає, є перевищення повноважень, є дії, які дійсно непокоять виборців. А ці дії продиктовані тим, що і Президент декларував неодноразово, і урядовці неодноразово підкреслювали, що членство в НАТО стане можливим тільки після всенародного обговорювання і після всенародного референдуму».