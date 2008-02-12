На посаду керівника опери вже 4 претенденти

Харків. 12 лютого. УНІАН. Харківська облрада розглядає 4 кандидатури на посаду директора харківської опери.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облради.

«Питання про заміщення посади директора Харківського академічного театру опери і балету ім. М.Лисенко, - йдеться у повідомленні, - викликало значний і багато в чому несподіваний резонанс в ЗМІ, іноді обумовлений передчасними і необдуманими коментарями, почасти провокаційного характеру. У зв`язку з ситуацією, що склалася, вважаємо за необхідне повідомити, що в даний момент на розгляді Харківської обласної ради знаходиться чотири кандидатури на посаду директора Харківського академічного театру опери і балету ім. М.Лисенка».

На цю посаду претендують Леонід КОСЬМІН (доцент Харківської академії культури), Любов МОРОЗКО (колишній начальник управління культури Харківської облдержадміністрації), Олександр РУСАНОВ (депутат облради, працював у правоохоронних органах) та Ніна СИДОРА (в.о. директора і художнього керівника ХАТОБу).

Повідомляється, що кандидатури на посаду керівника ХАТОБу продовжують надходити.