Машиністи метро розпочали голодування

Харків. 12 лютого. УНІАН. Представники харківського метрополітену – члени Вільної профспілки залізничників розпочали акцію протесту проти звільнення машиністів і дій начальника Держпідприємства «Харківський метрополітен» Сергія МУСЄЄВА.

Як передає кореспондент УНІАН, акція протесту проходить у формі голодування на центральній площі Харкова – майдані Свободи навпроти будинку облдержадміністрації та обласної ради.

У понеділок на бруківці майдану були напнуті два намети з розгорнутими плакатами, де розмістилися близько 10 осіб для акції безстрокового голодування.

Активісти пояснили, що вдатися до радикальних заходів протесту їх змусила ситуація, що склалася останнім часом у метрополітені. «Це непросте рішення було прийняте у зв’язку з тим, що працівники Харківського метрополітену, машиністи електропоїздів, втратили віру у справедливість та дійшли до межі відчаю й безнадійності», - йдеться в заяві, розданій журналістам.

Учасники акції оголосили про 2 головні на цей час вимоги голодуючих: поновити на роботі 21 звільненого машиніста електропотягів та звільнити з роботи начальника метрополітену С.МУСЄЄВА.

«Машиністи виступили за наведення порядку на підприємстві, поліпшення умов праці, безпеки руху, особливо проти зловживань, корупції та інсинуацій начальства, за що й поплатилися», - пояснив суть конфлікту один з учасників голодування.

На плакатах містяться звернення до губернатора А.АВАКОВА з проханням втрутитися в ситуацію і допомогти у розв’язанні тривалого конфлікту.