Міліція вилучила в харків’янина гранату

Харків. 12 лютого. УНІАН. Працівники залізничної міліції на платформі «Рай–Оленівка» затримали мешканця Харківської області, 1968 р.н., у якого виявили та вилучили протипіхотну гранату.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Управління МВС на залізничному транспорті, місце та мета придбання встановлюється.

Гранату, яка виявилася без ручки та маркування, направлено на дослідження. Перевірку за ст.263 КК України проводить Лінійний відділ міліції на ст. Харків-Пасажирський.