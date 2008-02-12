Рада, схоже, запрацювала

Харків. 12 лютого. УНІАН. У Верховній раді України розпочалося вечірнє пленарне засідання.

Як передає кореспондент УНІАН, депутати від фракції Партії регіонів розблокували президію і трибуну парламенту.

Голова ВР Арсеній ЯЦЕНЮК безперешкодно зайняв своє місце в президії.

Верховна рада шостого скликання ухвалила календарний план проведення своєї другої сесії.

За відповідне рішення проголосувало 427 із 443 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Календарним планом передбачено, що друга сесія триватиме до 18 липня цього року.

Також календарним планом передбачено, що під час цієї сесії впродовж 11 тижнів парламент працюватиме у пленарному режимі, ще 6 тижнів народні депутати працюватимуть з виборцями, а 7 тижнів народні депутати працюватимуть у комітетах та фракціях.

Під час цієї сесії передбачено 11 годин запитань до уряду.