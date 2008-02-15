15.00 У прес-центрі Майдан Свободи - круглий стіл до 19-ї річниці виведення радянських військ з Афганістану

У прес-центрі «Майдан Свободи» у п’ятницю, 15 лютого, круглий стіл до 19-ї річниці виведення радянських військ з Афганістану та Дня учасників локальних воєн. «Чи змінилося у ветеранів Афганістану ставлення до тієї війни?». Учасники: Володимир Рижков, голова Харківського обласної спілки ветеранів Афганістану, Віктор Коваленко, голова Харківської міської організації ветеранів Афганістану, Вадим Мірошниченко голова спілки інвалідів-афганців, Петро Сердюк, голова міської організації ветеранів війни у В’єтнамі. Адреса прес-центру: майдан Свободи, 8, к.305. Тел.720-12-15, 720-12-16.

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