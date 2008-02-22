На Харківщині таки будуть позачергові вибори

Очікується рішення ВР

Харків. 22 лютого. УНІАН. Ряд позачергових виборів селищних і сільських голів в Харківській області планується провести 11 травня. Як повідомив офіційний сайт Верховної Ради, законопроекти про це внесені парламентським комітетом з питань державного будівництва і місцевого самоврядування. Зокрема, заплановані вибори печенізького селищного голови, просянського (с.Просянка Куп’янського р-ну), гетьманівського (с.Гетьманівка Шевченківського р-ну) і кобзівського (с.Кобзівка Красноградського р-ну) сільських голів.

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