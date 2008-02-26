У вторгненні в КРУ злочину не виявили

Харків. 26 лютого. УНІАН. За фактом вторгнення в приміщення Контрольно-ревізійного управління в Харківській області (Держпром, 4-й під`їзд) не було порушено кримінальну справу.

Як повідомило агенції "SQ" інформоване джерело в КРУ, представники правоохоронних органів не знайшли в інциденті складу злочину, оскільки зі зламаного сейфа в приміщенні нічого не було вкрадено.

Як повідомлялося, вторгнення у приміщення КРУ в Харківській області було зафіксовано 4 лютого. Працівник КРУ, який першим прийшов на роботу у понеділок, виявив, що пломба на вхідних дверях офісу порушена. Він повідомив про це міліцію. На місце події прибув наряд міліції Дзержинського райвідділу. З`ясувалося, що в офісі розкрито сейф, один ключ зламаний, інший - зник.

"До мого призначення начальником КРУ в Харківській області в приміщенні КРУ неодноразово були зафіксовані випадки розкрадань і зламу замків, за весь час моєї роботи на цій посаді жодного такого випадку не було", - заявив "SQ" колишній начальник КРУ в Харківській області Олександр Дуболазов, коментуючи інформацію про вторгнення в приміщення КРУ 4 лютого.