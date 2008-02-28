БЮТ заявляє про погрози з боку Кернеса

Харків. 28 лютого. УНІАН. Керівник фракції БЮТ у Харківській міськраді Сергій СЬОМОЧКІН звернувся до міністра внутрішніх справ, СБУ та прокуратури у зв’язку з погрозами фізичної розправи над ним та народним депутатом України Олександром ФЕЛЬДМАНОМ, які надійшли від секретаря Харківської міськради Геннадія КЕРНЕСА.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві прес-служби фракції БЮТ у Харківській міськраді.

«Від безпрецедентних зловживань із землею та майном Харківської міської общини керівництво міста перейшло до відкритих погроз життю політичних опонентів», – заявляє прес-служба.

У заяві сказано, що «вчора, на сесії Харківської міськради, під час обговорення звернення губернатора Харківської області Арсена АВАКОВА у Верховну раду України про призначення дострокових виборів у Харкові виникла словесна перепалка між секретарем міськради Геннадієм КЕРНЕСОМ та керівником фракції БЮТ в раді Сергієм СЬОМОЧКІНИМ, яка закінчилася погрозами фізичної розправи на адресу народного депутата України О.ФЕЛЬДМАНА і С.СЬОМОЧКІНА. За словами прес-служби, Г.КЕРНЕС «у нецензурній формі заявив про те, що О.ФЕЛЬМАНА і С.СЬОМОЧКІНА чекає у майбутньому, прозоро натякаючи на фізичну розправу».

«За хвилину до цього, - йдеться в заяві, - мер Харкова Михайло ДОБКІН та секретар міськради Г.КЕРНЕС за допомогою того ж набору нецензурних слів публічно висловлювали свою думку стосовно Прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, міністра Внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКО, губернатора Харківської області Арсена АВАКОВА, народних депутатів Олега ЛЯШКА та Миколи КАТЕРИНЧУКА».

Прес-служба зазначає, що «є кілька свідків цих погроз і образ, які готові підтвердити викладені факти в правоохоронних органах. Сам С.СЬОМОЧКІН того ж дня звернувся з відповідними заявами до міністра Внутрішніх справ України, в Прокуратуру та СБУ. Заяви були прийняті і зареєстровані».

«Фракція БЮТ у Харківській міськраді заявляє, - йдеться у повідомленні прес-служби, - що вимагатиме правової оцінки дій Харківського міського голови та секретаря Харківської міської ради. Якщо до неділі такої оцінки від правоохоронних органів України не буде, депутати фракції БЮТ в Харківській міськраді звертатимуться до міжнародних правоохоронних структур та правозахисних організацій з вимогою звернути увагу на беззаконня, яке панує у Харкові».