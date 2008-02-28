Затверджено Програму розвитку області

Харків. 28 лютого. УНІАН. Депутати облради затвердили Програму економічного і соціального розвитку Харківської області на 2008 рік.

Як повідомляє сайт ОДА, за це рішення проголосувало 99 депутатів.

Представляючи депутатам проект Програми, начальник Головного управління економіки облдержадміністрації Анатолій ДУЛЕНКО, зокрема, повідомив, що за прогнозом сумарний темп зростання промислового виробництва в 2008 році становитиме 104,7%. За його словами, це дасть приріст у порівняних цінах в 1 млрд. 240 млн. грн.

«У сільському господарстві прогнозується зростання обсягів виробництва валової продукції на 103%. Це буде досягнуто за рахунок збільшення обсягів збору зерна до 2 млн. 220 тис. тонн, що на 2,6% більше врожаю, отриманого в 2007 році. Прогнозується також збільшити в 3,7 рази виробництво рапсу, а також цукрового буряка на 4,7%. Крім того, в області планується збільшення на 3,7% виробництва м`яса (переважно м`яса бройлерів», - сказав А.ДУЛЕНКО.