Бютівці вважають Добкіна і Кернеса «небезпекою для суспільства»

Харків. 29 лютого. УНІАН. Депутати місцевих рад Блоку Юлії ТИМОШЕНКО Харківської області провели збори, на яких обговорили ситуацію, що виникла під час останньої сесії Харківської міськради, і ухвалили звернення до губернатора Арсена АВАКОВА з проханням негайного втручання.

Як передає кореспондент УНІАН близько 200 депутатів підписали звернення до А.АВАКОВА і в середині дня прибули великою групою на майдан Свободи до держадміністрації, аби вручити документ губернатору.

За словами бютівців, остання сесія Харківської міськради «в черговий раз засвідчила патологічно неконструктивний, руйнівний та відверто кримінальний характер діяльності міської влади Харкова в особі Харківського міського голови Михайла ДОБКІНА та секретаря міськради Геннадія КЕРНЕСА».

«Тисячі харків’ян, які очікували від 19-ї сесії міськради вирішення нагальних питань розвитку міста, - йдеться у зверненні, - остаточно переконалися, що Харківська міська влада, в особах її нинішніх керівників, не може бути органом представництва інтересів міської громади та не здатна працювати у законному полі».

За словами авторів звернення, «окрім уже традиційної зневаги до депутатського корпусу, маніпулювання з порядком денним та регламентом, непрозорості та кон’юнктурності рішень, які «протягувалися» через сесійну залу та інше, депутати стали свідками безпрецедентної події у політичному житті України. А саме – публічних образ із застосуванням ненормативної лексики від М.ДОБКІНА та Г.КЕРНЕСА на адресу Прем’єр-міністра України, Міністра внутрішніх справ, деяких народних депутатів, а також відкритих погроз фізичної розправи в бік народного депутата України Олександра ФЕЛЬДМАНА та керівника фракції БЮТ в Харківській міськраді Сергія СЬОМОЧКІНА».

Ця безпрецедентна подія, наголошують бютівці, «не лише засвідчує проблему повної моральної неадекватності та професійної непридатності Харківського міського голови М.ДОБКІНА та секретаря міськради Г.КЕРНЕСА, а й кидає виклик правовому ладу на Харківщині».

Харківські бютівці вважають, що в умовах непрацездатності Верховної ради України, «яка б могла покласти край свавіллю у Харкові, діяльність М.ДОБКІНА та Г.КЕРНЕСА на займаних посадах становить суспільно-політичну небезпеку для харків’ян та вимагає негайної оцінки з боку правоохоронних і центральних органів державної влади в Україні».

Бютівці попросили А.АВАКОВА, який вийшов на майдан до депутатів, «порушити питання щодо суспільно-політичної небезпеки діяльності М.ДОБКІНА та Г.КЕРНЕСА у Харкові» перед президентом України, Міністром внутрішніх справ, головою Служби безпеки України, Генеральним прокурором, а також «вжити заходів щодо відновлення законності і правопорядку у Харкові».

Від імені депутатів О.ФЕЛЬДМАН звернувся до А.АВАКОВА з проханням «захистити честь людей».

«Це не політична акція, і настав час зупинити «беспедєл», про що ми говоримо вже цілий рік, оскільки йдеться про криміналі справи, зокрема, про погрози фізичної розправи, фізичного усунення. Криміналітету має бути відведене відповідне місце в суспільстві», - сказав О.ФЕЛЬДМАН журналістам, коментуючи події.

А.АВАКОВ запросив групу депутатів до себе в кабінет, де пообіцяв вислухати їх «у присутності прокурора».