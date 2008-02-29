Скандал на земельному аукціоні: прокурора вигнал із зали

Харків. 29 лютого. УНІАН. Президія земельного аукціону 29 лютого не дозволила старшому помічнику прокурора Харкова Сергію ПОДОРОЖНОМУ зачитати протест прокурора міста під час проведення аукціону.

Крім того, старший помічник прокурора був видалений із залу. Про це повідомив кореспондент SQ із залу, де проводиться аукціон.

Як заявив журналістам С.ПОДОРОЖНИЙ, суть протесту полягає в тому, що Харківська філія ДП «Укрспецзем» (директор філії - депутат Харківської міськради Володимир ТУПІЦИН), який став переможцем конкурсу на проведення аукціону, не є юридичною особою і не має права проводити земельні торги. Старший помічник прокурора заявив, що якщо аукціон відбудеться, то прокурор Харкова Євгеній ПОПОВИЧ публічно повідомить, чи буде прокуратура оскаржувати законність проведення аукціону.

За інформацією кореспондента SQ, на 10.40 аукціон уже розпочався. Був проданий перший лот - ділянка по вул. Велике кільце (біля будинку №14, Орджонікідзевський р-н). Площа - 0,0507 га. Стартова ціна становила 261 тис. грн., проданий за 291 тис. грн.

Довідка. На перший земельний аукціон у Харкові планується виставити 13 об`єктів. Їх перелік, а також експертна грошова оцінка та стартова ціна кожного лоту були затверджені 23 січня на позачерговій сесії Харківської міськради. Головою комісії з проведення земельного аукціону є секретар Харківської міськради Геннадій КЕРНЕС, заступником – заступник мера Харкова Олександр КРИВЦОВ.