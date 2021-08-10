Вона подряпала руку працівнику Муніципальної Охорони.

У київському парку п'яна жінка переслідувала неповнолітнього хлопця.

Про це повідомляється на сторінці Муніципальної охорони у Facebook.

Інцидент стався у парку Партизанської слави. Перехожий повідомив охоронцям, що його переслідують.

"Нетвереза жінка хотіла "покохати" неповнолітнього в парку Партизанської Слави. З повідомленням про дивну поведінку жінки звернувся перехожий. Панянка переслідувала хлопчину", - йдеться у повідомленні.

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Жінка лише роздряпала руку працівнику Муніципальної Охорони.

На місце події викликали швидку медичну допомогу. Жінку передали лікарям.

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Автор: Людмила Жерновська