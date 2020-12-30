Рішення Київради про відмову Євангельській Церкві “Християнська Надія” в оренді земельної ділянки за адресою вул. Жмаченка, 20 вмотивоване приватними бізнес-інтересами й має на меті передачу землі будівельній компанії. Про це йдеться в заяві церковної громади “Християнська Надія”, оприлюдненій на її Facebook-сторінці.

У заяві зазначено, що Євангельська Церква “Християнська Надія” та благодійний соціальний центр “Варнава” були засмучені рішенням Київської міської ради розірвати із їхньою громадою договір оренди земельної ділянки за адресою м. Київ, вул. Жмаченка, 20. Адже понад 15 років, вказує Євангельська Церква, їхня громада розвиває на цій території благодійну роботу з реабілітації дітей-інвалідів.

“Близько 300 дітей з інвалідністю, з діагнозами аутизм, ДЦП, синдром Дауна, одночасно проходять у нас реабілітацію. В останні роки дітей стало набагато більше, і їх фізично ніде розміщувати, у зв’язку з чим було вирішено збільшувати територію й будувати багатофункціональне духовно-благодійне соціальне містечко із просторішими приміщеннями, пристосованими ліфтами та безбар'єрним простором. Орендована громадою ділянка відкривала такі можливості”, — йдеться у заяві Євангельської Церкви “Християнська Надія”.

Євангелісти вважають, що, розриваючи договір про оренду, Київрада знехтувала внеском їхньої церкви у розвиток міста та допомогу дітям з особливими потребами.

“Держава практично нічого не робить для дітей-інвалідів. При цьому Орендодавець (Київрада) не поцікавилася нашим внеском. На орендованій земельній ділянці на праві приватної власності розташовано духовно-благодійний комплекс площею 12 тисяч квадратних метрів. Ми витратили на його будівництво та реконструкцію 13 мільйонів гривень. Сплатили 8,5 мільйона гривень орендної плати за землю. Вклали в соціальну інфраструктуру Києва понад 10 мільйонів гривень”, — ідеться в заяві громади.

На думку Церкви “Християнська Надія”, за рішенням Київради стоїть приватний комерційний інтерес — відібрану ділянку хочуть забудувати житловими будинками.

“Припускаємо, що землю в нашої Церкви відібрали в інтересах будівельної компанії “DIM” братів Олександра та Андрія Насіковських, які неподалік вже збудували житловий комплекс “Автограф” і “Новий автограф”. За братами Насіковськими, як відомо зі ЗМІ, стоїть київський будівельний лобіст, нардеп від ОПЗЖ Вадим Столар. Отже, рішення Київради по суті є комерційною оборудкою. Маємо інформацію з різних джерел, що ділянку або її більшу частину, планують забудувати висотними будинками”, — зазначають євангелісти.

Церкви “Християнська Надія” підкреслює, що залишає за собою право звертатися за підтримкою до зарубіжних посольств, які дбають про свободу віросповідань, міжнародних громадських та релігійних організацій, благодійних фондів і меценатів.

“У нас є усі підстави вбачати у діях місцевої влади ознаки дискримінації церкви. Ми будемо відстоювати свої права у суді. Адже, маніпулюючи поняттям “розвиток міста”, забудовники переслідують власні меркантильні інтереси, не залишаючи жодного шансу для дітей-інвалідів. Це є правовим свавіллям та беззаконням”, — сказано у заяві Євангельської Церкви “Християнська Надія”.

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Автор: УНІАН